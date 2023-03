Offside blikt vooruit op de Ronde: "De grote 3 zijn een klasse te sterk"

Ook zij zien dat de Grote Drie 'van Aert, van der Poel en Pogaçar' een klasse te sterk zijn. Maar dat van Aert niet voor het eerst moest lossen op de Oude Kwaremont tijdens de E3 Harelbeke is bijgebleven.

Rik Vanwalleghem, wielerkenner: "Ik denk dat hij meer kans heeft om mentaal te blokkeren op de Oude Kwaremont dan fysiek."

Jens Debusschere (Yaro-Belisol) : "Mentaal is hij ook sterk genoeg om zich daar over te zetten. En zeker nu, nog eens superieur vertrouwen getankt zondag. Hij is supersterk in zijn hoofd ook. En hij klopt ook van der Poel in de E3 natuurlijk. Het enige wat ik wel denk is dat volgende week, tijdens de Ronde van Vlaanderen, van der Poel ook echt wel een ploeg zal hebben. Want ik zag in Gent-Wevelgem ook echt wel een goede Gianni Vermeersch. Jasper Philipsen rijdt goed. Kragh Andersen ook. Ik denk dat hij een ploeg zal hebben die een voet heeft naast Jumbo."

En wat met de Wolfpack? Mag Lampaert nog dromen om ooit een kassei in de lucht te steken? "Als er een monument is dat hij kan winnen, nog altijd, dan is het Roubaix. En misschien is het beter om niet als één van de grote favorieten aan de start van Roubaix te staan. Want er kan zodanig veel gebeuren in Roubaix. Probleem is natuurlijk dat van der Poel en van Aert er absoluut hun zinnen hebben op gezet."