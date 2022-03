Offside: Olivier Deman (Cercle) maakt contractverlenging bekend

In onze sporttalkshow Offside heeft Olivier Deman zijn contractverlenging bekend gemaakt. En er was ook aandacht voor de Final 4-kansen van volleybalclub Menen.

"Trots op teken van vertrouwen" (Oliver Deman, Cercle Brugge)

"Voila, daar staat niet 2023 maar 2024", zei Olivier Deman van Cercle Brugge.

"Ja,ik heb mijn contract onlangs opnieuw verlengd, vorige week vrijdag. Ik mag met trots zeggen dat ik er een jaar heb bijgetekend, plus een jaar optie. Het is een teken van vertrouwen, en ook een teken dat we op de goede weg zijn als club. Allez als ploeg, als vereniging... Vijf euro in het potje?"

Cercle geeft kansen aan jonge voetballers uit de streek. Denk ook maar aan Vanhoutte, Somers of Decostere. Vaak in de groen-zwarte basis. Cercle speelde knap tegen Genk, maar won niet, en blijft zo op vijf punten van de top acht.

"Ik denk dat we er vol moeten voor gaan. We hebben toch niets te verliezen. het kan mooi zijn. Er zijn nog twaalf punten te verdienen, nog vier wedstrijden. Als je alles wint is de kans heel groot dat we er nog bij zijn. Maar het zal niet gemakkelijk worden."

"Volleyclub Menen blijft hoe dan ook voortbestaan" (Jelle Sinnesael, volleybalclub Menen)

Jelle Sinnesael, de middenman, is Mister Menen, al veertien jaar bij zijn volleybalclub. Die in januari ging stoppen, maar nu toch volgend seizoen verder doet. Een opluchting.

"Ik had mijn gedachten nog niet gezet op stoppen. En ik wil Menen hoe dan ook zien voortbestaan. Zowel voor het volleybal als voor Menen als stad. Als voor mezelf, wie weet word ik daar nog assistent-coach of zo", zegt Jelle Sinnesael van volleybalclub Menen.

Menen miste de bekerfinale door verlies tegen Gent. Maar heeft wel de sterkste ploeg in jaren. Sinnesael durft hoog mikken.

"Mijn droom is toch die finale spelen, die play-offfinale. We hebben getoond dat we de ploeg hebben omhet de grote twee lastigte maken. Ik zie Roeselare zeker weer in die play-off-finale staan. En hopelijk met ons erbij."