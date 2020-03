Offside: "Ontslag van Wijk na overleg met spelers"

Het ontslag van trainer Dennis Van Wijk bij KV Oostende is er gekomen na overleg met de spelers. Dat zei voorzitter Frank Dierckens in onze sporttalkshow Offside, gisteravond.

Dierckens verwacht nu wel dat de spelerskern er alles aan zal doen om het behoud in de hoogste klasse te verzekeren. Er zijn nog maar twee wedstrijden te spelen in de reguliere competitie, KVO staat nu voorlaatste, met twee punten voorsprong op Waasland-Beveren. Wie laatste eindigt, zakt naar 1B.

Geen klik tussen spelers en coach

"Er waren twee mogelijkheden: doorgaan met Dennis als trainer en het risico lopen dezelfde resultaten te halen en uiteindelijk af te hangen van Waasland-Beveren, of om Dennis te ontslaan. Ik heb uiteindelijk ook naar de spelers geluisterd, zij hadden ook niet die klik met Dennis. De verantwoordelijkheid ligt ook volledig bij hen, ze hebben zeker en vast de kwaliteiten maar de laatste tijd ontbrak het hen aan motivatie en wilskracht. "Guy Ghysel, onze sportief manager, voelde zich mede verantwoordelijk voor de slechte resultaten en was ook niet akkoord met mijn beslissing om Dennis te ontslaan. Maar ik hoop dat later zal blijken dat ik de juiste beslissing genomen heb."

"We zullen nu een tijdelijke oplossing proberen te zoeken voor de twee resterende wedstrijden en eventueel ook de play-offs. Maar volgend seizoen zal ik niet meer alleen kunnen beslissen wie de nieuwe trainer wordt, dat zal de nieuwe mede-eigenaar (Pacific Media Group) doen." Maar ik denk nu alleen aan de wedstrijd van komende zaterdag tegen Genk, ik zou heel graag hebben dat we die winnen of eventueel gelijkspelen. Maar ik wil vooral meer inzet en motivatie zien van de spelers, dat is voor mij ook belangrijk."

Volgend seizoen nieuwe start

"Er zal voor volgend seizoen heel wat werk zijn, aangezien er veel spelers einde contract zijn en de nieuwe eigenaar er komt. Maar dat kan ook zijn voordelen hebben. Herbeginnen met een schone lei kan ook positieve gevolgen hebben voor de club."

