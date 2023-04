Offside wikt en weegt match Essevee - Cercle

Voetbalkenners Vital Borkelmans en Johan De Caluwé wikken en wegen de kans in Offside.

Johan De Caluwé (Sporza radio): "Ik heb zo een beetje een scenario in mijn hoofd dat Cercle er zou kunnen bij zijn. Cercle is goed bezig. Ik heb ze nog gezien tegen Sint-truiden. Dat was misschien een van de mindere matchen dit seizoen van Cercle. Maar toch, er zit voetballend vermogen en visie in. De trainer heeft zijn spelsysteem daarin geslepen. EN vooral, ze zijn heel sterk fysiek."

"Vormer speelt grote rol"

Vital Borkelmans (Voetbalkenner): Cercle heeft goede ideeën om het de tegenstander moeilijk te maken. Waarom niet? Het zou leuk zijn. Het leeft echt bij Cercle nu. En er zitten misschien derby's aan te komen. Dus ik denk dat dat ook meespeelt. Alleen al voor de recette en voor het Brugse voetbal. Pas op, ik gun het Zulte Waregem zeker ook. Maar ik heb het gevoel dat het geweldig leeft bij Cercle. Maar iets in mij zegt ook wel dat Zulte Waregem het misschien ook wel zal halen. En ik denk dat Vormer daar een zeer grote rol zal in spelen, naar de voorbereiding toe. Het was ook al zo in de match naar Eupen toe. Vormer die met zijn lichaamstaal aangaf dat het wel in orde kwam."

"Ik bekijk het eerder naar zijn geheel van de voetbalcompetitie. Dan heb ik liever dat West-Vlaamse ploegen er in blijven. Alle respect voor Eupen, maar dat brengt niets mee, dat brengt geen volk mee."

"De gevolgen zijn ook helemaal anders voor Zulte Waregem dan voor Cercle. Als Cercle dat mist, dan verandert er op lange termijn eigenlijk niets. Als Zulte Waregem degradeert, kom maar eens terug hé."

En wat met Club?

"Club zal wel winnen van Eupen. Maar zal AA Gent punten laten liggen tegen KV Oostende? Neen. Neen, zeker niet. Ik kan me niet voorstellen dat Gent het nog laat schieten. Het lijkt me onmogelijk. Alles kan in voetbal, maar dat dit Oostende het Gent moeilijk zal maken, en dan nog in Gent... Er is ook zoveel rivaliteit tussen Club en Gent. Gent zal die kans nooit laten liggen, neen."