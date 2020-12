OH Leuven verslaat Cercle Brugge

Oud-Heverlee Leuven heeft zaterdag de drie punten thuisgehouden op de 15e speeldag in de Jupiler Pro League. Het versloeg Cercle Brugge met 2-1 aan Den Dreef.

In het duel tussen twee middenmoters kwam de thuisploeg na tien minuten op voorsprong via Kamal Sowah, die de bal in één tijd binnen knalde na slecht wegwerken van Kanouté.

Negen minuten na de pauze verdubbelde Thomas Henry de voorsprong van OHL. De Fransman kapte Taravel uit en trapte het leer via Cercle-doelman Didillon en de paal binnen.

OHL verder met 10

OHL moest het slot van de match met een man minder afwerken. Mathieu Maertens kreeg in eerste instantie een gele kaart voor een gemene overtreding op Kylian Hazard, op aangeven van de VAR werd dat bijgesteld naar rood (78.).

Pas in de blessuretijd maakte Cercle Brugge de aansluitingstreffer. Ike Ugbo (90.+1) kreeg met een gelukje de bal na een afgeweken schot van Hazard en deed van dichtbij de netten trillen. De bezoekers konden echter geen aanspraak meer maken op een punt.

In de stand klimt OH Leuven met 22 punten naar de achtste plaats. Cercle Brugge kijkt tegen een 0 op 9 aan en blijft tiende met 18 punten.