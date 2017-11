OHL raakt niet voorbij Roeselare

De Leuvenaars, in de eerste periode tweede achter Beerschot Wilrijk, beginnen zo in mineur aan de tweede periode. OHL kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong met een doelpunt van Esteban Casagolda. De Spaanse aanvaller kon de bal op de rebound binnenkoppen, nadat een schot van Mathieu Maertens op het doelhout was terecht gekomen. Na de goal kreeg Roeselare wat meer ruimte om aan te vallen.

In de 78e minuut zette Nick Gillekens de bordjes gelijk met een vreemde owngoal. De doelman probeerde de bal met zijn vuist weg te werken, maar devieerde die ongelukkig tegen zijn eigen netten.