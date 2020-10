OHL smeert Club nederlaag aan

Club Brugge-coach Philippe Clement liet met Vormer, Dennis en De Ketelaere drie spelers rusten die dinsdag een groot aandeel hadden in de knappe 1-2 zege tegen Zenit Sint-Petersburg in de Champions League. Lang kreeg een eerste basisplaats. Mignolet, Kossounou en Krmencik ontbraken na hun positieve coronatest. De resultaten van de zaterdag afgenomen testen zijn nog niet bekend.

Lang laat het liggen

Oud-Heverlee Leuven kreeg na 20 minuten een uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Ref Boucaut wees naar de stip na een duw van Sobol tegen Maertens. Henry stuurde Horvath de verkeerde kant uit: 1-0. Blauw-zwart ging op zoek naar de gelijkmaker, met pogingen van Diatta, Badji en Vanaken. Enkele OHL-verdedigers namen nadien diezelfde Vanaken in de sandwich, waardoor een tweede penalty volgde. Lang plaatste het leer precies in het hoekje, zijn eerste goal voor Club Brugge. De Nederlander was meteen daarna dicht bij een tweede doelpunt, hij stiftte de bal tegen de paal.

Romo hield OHL recht

Ook in de tweede helft had de landskampioen het meeste balbezit. Badji bediende de vrijstaande Lang, die om zijn as draaide en op OHL-doelman Romo besloot. Na een mooie combinatie aan de overzijde stond het echter plots 2-1. Sowah speelde in één tijd Mercier vrij. De Fransman trof raak, de VAR oordeelde dat er geen sprake was van buitenspel. Romo hield nadien Diatta van de gelijkmaker. Een schot van Sowah hobbelde net naast de kooi van Horvath, Mercier probeerde de Amerikaan nog te verschalken met een listige lob. In het slot van de wedstrijd kwam het grootste gevaar van OHL.

Derde nederlaag

Na nederlagen tegen Charleroi (0-1) en Beerschot (0-1) stond Club Brugge al voor de derde keer dit seizoen in het verliezende kamp. De Bruggelingen zijn voorlopig wel nog koploper met 19 punten. Zondag kunnen Standard en Beerschot of Antwerp over Club Brugge wippen. OHL klimt met 18 punten naar de vijfde stek.