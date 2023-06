Olivier Deman pakt eerste selectie bij Rode Duivels

Deman ziet zijn seizoen bekroond worden met een eerste cap voor de Rode Duivels, nadat hij eerder al in actie kwam met de nationale U21. “Olivier Deman speelde de laatste wedstrijd van het seizoen niet voor Cercle, omdat we al in contact stonden met de club. Hij geeft elke wedstrijd erg veel. Dat zegt genoeg over zijn karakter, én hij heeft een uitstekende techniek”, verklaarde Tedesco z’n keuze voor Deman.

Keuzes maken door EK U21

Door het aankomende EK U21 moest Tedesco enkele moeilijke knopen doorhakken. Zo besliste hij om onder meer Charles De Ketelaere niet op te roepen voor de hoofdmacht van de Rode Duivels. Hij moet ons land gaan verdedigen in Georgië. Voor Leander Dendoncker (Aston Villa) en Hans Vanaken (Club Brugge) is er wel een plek in de selectie.