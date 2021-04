Olympiërs krijgen nog geen voorrang op vaccin

De vraag kwam vanuit het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). In een onderhoud met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en premier Alexander De Croo pleitten ze voor zo'n versnelling om iedereen op tijd gevaccineerd te krijgen voor de Olympische Spelen. Ze kregen echter voorlopig een nul op het rekest.

Niets definitief

"Het was een heel constructief en goed gesprek", zegt woordvoerder Matthias Van Baelen. "Wij ontkennen dat er al een beslissing is genomen over vaccins voor de atleten. We hopen natuurlijk dat er op korte termijn duidelijkheid wordt geschapen want het belangrijkste is dat de atleten zich in alle rust kunnen voorbereiden op de Olympische Spelen."

Midden april

Na het overleg verstuurde het BOIC vrijdag meteen een mail naar zijn atleten en hun entourage, met de boodschap dat ze zich konden inschrijven op de algemene ­reservelijst. Een vijfhonderdtal vaccins zou normaal volstaan en ook verschillende buitenlandse atleten krijgen wel voorrang in hun land.

Volgens BOIC-hoofdarts Johan Bellemans moeten de atleten uiterlijk midden april hun eerste prik krijgen. Dat is volgende week. In de laatste rechte lijn naar Tokio kan een corona­besmetting immers fataal vormverlies veroorzaken. Bovendien kan de prik zelf enkele dagen de training bemoeilijken.