Olympisch kwalificatietoernooi voor Cats in Oostende?

De Belgische basketbalfederatie heeft laten weten zich kandidaat te stellen voor de organisatie van één van de vier olympische kwalificatietoernooien in het basketbal bij de vrouwen op weg naar de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Basketball Belgium schuift Oostende naar voren als organiserende stad. De Belgische basketbalvrouwen plaatsten zich dankzij een vijfde plaats op het EK afgelopen zomer in Letland en Servië voor de olympische kwalificaties. Drie van de vier deelnemende landen per toernooi plaatsen zich voor de Spelen.

"De Raad van Bestuur van Basketball Belgium heeft beslist om een kandidatuur voor de organisatie van een het olympisch kwalificatietornooi op weg naar Tokyo 2020 in te dienen bij de FIBA, de internationale basketbalfederatie", legde de Belgische bond uit in een persbericht. "Zestien landen zullen strijden om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Er worden wereldwijd vier tornooien gepland, met deelname van telkens vier landen. De top-3 van elk tornooi plaatst zich voor Tokyo. Deze tornooien worden van 6 tot 9 februari 2020 betwist. Indien de organisatie aan België wordt toegewezen, zullen de wedstrijden betwist worden in de Versluys Dôme in Oostende."

"De Vlaamse Gemeenschap en de Stad Oostende maken deze organisatie mogelijk", vervolgde Basketball Belgium. "Basketbal Vlaanderen zal zich maximaal inzetten om de fans te enthousiasmeren en de verdere ontwikkeling van het damesbasketbal te stimuleren. In samenwerking met de clubs worden 'Girls Got Game'-competities opgezet om de volgende generatie meisjes warm te maken voor basketbal. De Cats zullen dit project trekken."