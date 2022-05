Omloop Het Houtland start voor eerst in Eernegem

Omloop van het Houtland start in september in Eernegem. Het rennersdorp komt op het Kasseirennersplein. De organisatoren waren dringend op zoek naar een nieuwe startplaats nadat Middelkerke na drie edities afhaakte. Wielergemeente Ichtegem telde er 10.000 euro voor neer.

De 75e editie van de Omloop van het Houtland (cat. 1.1) zal op woensdag 21 september dus starten in Eernegem, een deelgemeente van Ichtegem, en niet meer vanaf de zeedijk van Middelkerke. De nieuwe startplaats zorgt er meteen ook voor dat de organisatoren van Flandria Lichtervelde een nieuw parcours moeten uitdokteren

"Verheugd om dit naar Eernegem te brengen"

"Een tijd geleden werden we door de organisatoren van de Omloop van het Houtland gecontacteerd. Men zocht voor 2022 een nieuwe startplaats. Als wielergemeente zijn we uiteraard altijd bereid om te luisteren en te spreken met organisatoren en vanaf het eerste gesprek werd duidelijk dat we op dezelfde golflengte zaten. We zijn dan ook verheugd dat we een overeenkomst gevonden hebben en dat we de start van dit wielerevenement dit jaar naar onze gemeente kunnen brengen", verduidelijkt Schepen van sport Tina Ledaine.

Al interesse van zes WorldTeams

"De start van de Omloop van het Houtland op woensdag 21 september in Eernegem valt trouwens samen met onze septemberkermis en de wielerwedstrijd van Eernegem Koers voor eliterenners zonder contract en beloften in de namiddag. Voor onze gemeente is het kunnen aantrekken van de start dan ook een mooie aanvulling op ons kermisprogramma voor die week", vult schepen bevoegd voor kermissen Geert Vandaele aan.

"Ons aantal wedstrijdkilometers zal dit jaar schommelen rond de 200. Na de start gaan we drie plaatselijke ronden afwerken in en rond Eernegem om zo via de kasseien van de Lookhuisstraat naar Lichtervelde te trekken. We zijn natuurlijk uitermate blij dat we een nieuwe startplaats hebben met onze Omloop van het Houtland. Wij hebben ondertussen de interesse van een zestal WorldTeams. In totaal willen wij 20 ploegen laten starten in Eernegem", stelt Wouter Donck, voorzitter van net organiserende comité.

De laatste editie van de Omloop van het Houtland ging vorig jaar naar de Nederlander Taco van der Hoorn. De Nederlander haalde het licht afgescheiden. Zijn landgenoot Danny van Poppel won de groepssprint voor de tweede plaats voor Gerben Thijssen. Timothy Dupont werd vierde voor de Italiaan Albert Dainese.