Omloop Houtland beslist eind mei

Zij zullen tegen eind deze maand een definitieve beslissing nemen in verband met de 74e editie van hun wielerwedstrijd.

"De jacht naar sponsors ligt volledig lam. Het is nu niet opportuun bepaalde firma's te gaan bezoeken om hen warm te maken voor onze koers. Iedereen maakt nu een razend moeilijke periode mee, al zit er precies toch klaarheid aan te komen", meldt Wim Deblaere van het organiserende comité.

Welke ploegen?

"Het is ook afwachten welke ploegen zich geïnteresseerd gaan voelen om te koersen bij ons. Ik denk dan aan de WorldTour-teams. Op het gebied van de ProTeams zal dat geen enkel probleem opleveren. Die laatste categorie staat wat in de koude als je de nieuwe wielerkalender bekijkt. Er is voor dat soort ploegen weinig plaats in koersen als de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de andere WorldTour-koersen. Bij ons kunnen ze wel terecht", vervolgt Wim Deblaere.

"Plaats genoeg aan start & aankomst"

Zowel startplaats Middelkerke als Lichtervelde, waar de aankomstlijn getrokken ligt, zien het organiseren van de Omloop van het Houtland nog steeds positief tegemoet.

"In Middelkerke hebben we plaats te over wat betreft de startsite. Daar kunnen wij alle nodige maatregelen nemen om iedereen op een veilige afstand te houden. Ook in Lichtervelde moet dat mogelijk zijn. Dit als we moeten organiseren met een beperking qua toeschouwers. Voorlopig hebben we van beide gemeenten nog steeds geen negatief advies gekregen voor onze 74 editie. Wij willen natuurlijk maar al te graag organiseren. De nieuwe kalender zorgt ervoor dat we net na de Tour de France komen en net voor de BinckBank Tour. Dat is op zich niet slecht. Wij wachten nog wat af maar nemen toch deze maand een beslissing of we al dan niet gaan organiseren", verduidelijkt Wim Deblaere.