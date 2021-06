Omloop van de Westhoek: Torhout wordt de nieuwe startplaats

Dat hebben de organisatoren en het stadsbestuur vandaag/maandag bekend gemaakt tijdens een persmoment in Cultuurcentrum De Brouckere in Torhout.

De organisatoren van Ichtegem Sportief hebben een verleden in Torhout. Ooit vertrok daar nog een etappe van de, ondertussen opgedoekte, Driedaagse van West-Vlaanderen.

"De stad Torhout biedt ons niet alleen op financieel vlak een meerwaarde maar ook op logistiek vlak", meldde koersdirecteur Peter Brackez. "Wij hebben daar alle faciliteiten voorhanden om onze koers in de beste omstandigheden te laten vertrekken. De officiële start wordt gegeven aan Kasteel d'Aertrycke op de Zeeweg in Wijnendale. De deelnemende rensters zullen voorgesteld worden aan het stadskantoor. De ploegbussen en de logistieke omkadering van de wielerploegen zullen ondergebracht worden aan het zwembad. De Omloop van de Westhoek - Memorial Stive Vermaut heeft in korte tijd een stevige reputatie weten op te bouwen. We zitten goed op de kalender en weten daarom steevast een mooi deelnemersveld aan te trekken."

Eerbetoon aan Vermaut

De Omloop van de Westhoek is eveneens een eerbetoon aan de betreurde oud-renner Stive Vermaut. "Stive Vermaut groeide op in Ichtegem en werd na zijn huwelijk met Vanessa Jodts inwoner van Torhout", aldus de Torhoutse Schepe van Sport, Rita Dewulf. "De Torhoutenaren hebben Stive in hun hart gesloten en hij leeft nog altijd verder in vele wielerharten. Het is een warm Torhouts eerbetoon. Voor ons is het ook een eer om samen met KVC Ichtegem Sportief deze internationale dameswedstrijd te mogen organiseren. Wij zijn volop bezig met de voorbereidingen en ons wielerhart zal op zondag 20 maart 2022 net iets sneller kloppen."

Voorlopig voor één editie

De overeenkomst met Torhout als startplaats van de Omloop van de Westhoek - Memorial Stive Vermaut is er voorlopig voor één editie. "Wij zullen na onze 58e editie samen met het stadsbestuur een evaluatie maken", aldus Brackez. "Maar gezien de samenwerking nu al zo goed verloopt, zie ik geen enkele reden om dit af te breken."