Aan de basis van het faillissement ligt een onbetaalde rekening in een restaurant, alles samen goed voor ruim 28.000 euro. Dat bedrag is ondertussen betaald. Roeselare benadrukt dat het geen financiële problemen heeft, en hoopt dat het faillissement snel ongedaan gemaakt wordt. Of de ploeg zondag kan voetballen tegen Virton in eerste klasse B, dat is nog maar de vraag.