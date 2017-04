Ondermaats Kortrijk onderuit in Genk

De wedstrijd begon gesloten tot Schrijvers werd neergehaald in de zestien, penalty. Trossard knalde de elfmeter koelbloedig binnen, 1-0. Genk drukte door en Kortrijk werd van het kastje naar de muur gespeeld. De bezoekers keken toe hoe de Limburgers de hun kansen niet konden omzetten in doelpunten. Net voor de rust ging Schrijvers alleen op Kaminski af. De Genkse vleugelspeler duwde de bal voorbij de doelman tegen de netten. 2-0 was de ruststand.

Na de rust toonde Kortrijk dat het nog niet was uitgeteld. Na een fout van de Genkske verdediging knalde Stojanovic de bal over het doel terwijl Chevalier helemaal alleen voor doel stond. De West-Vlaamse opflakkering duurde niet lang, want Genk kwam opnieuw opzetten met enkele kansen. Een halfuur voor tijd vergat Trossard de 3-0 binnen te tikken, maar nog geen tien minuten later was het toch raak. Schrijvers was goed gevolgd op de poging van Samatta en schoof de 3-0 binnen.

Na het derde doelpunt kwam Kortrijk opnieuw opzetten met enkele kansen, maar geen enkel van die pogingen leverden echt gevaar op. Ook de thuisploeg kreeg nog enkele kansen, maar het bleef 3-0.

Met deze overwinning is Genk zo goed als zeker van de winst in Play-Off 2B. Kortrijk staat nog tweede, maar kan ingehaald worden door Eupen of Lokeren.