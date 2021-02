Ondertussen volop bezig: Kuurne-Brussel-Kuurne

De 73e editie van het tweede luik van het Belgische openingsweekend loopt over bijna identiek dezelfde wegen als vorig jaar. Dat wil zeggen een finale die zeer gebald is en slechts één plaatselijke ronde van 15 kilometer op de Brugsesteenweg van Kuurne.

"De Eikenmolen doen we op vraag van de renners en sportdirecteurs niet meer aan. Die bewuste helling kruist eerst een steenweg om dan over te gaan in een plotse vernauwing. Dat zorgde voor een vervelende bottleneck die de koers onnodig vroeg uit haar ritme haalde. De Eikenmolen zorgt bovendien voor twee spoorwegovergangen. En als organisatiecomité willen we oren hebben naar de wensen van de renners en ploegen. Als alternatief hebben wij wel een passage op de Tiegemberg en Boembeek ingelast zodat we aan 12 hellingen in totaal komen", meldt koersdirecteur Peter Debaveye.

Twaalf hellingen, van Tiegemberg tot Kluisberg

De eerste helling die de renners onder de wielen geschoven krijgen, is dus de Tiegemberg na 17 kilometer koers. Daarna volgen nog de Volkegemberg, Boembeek, Bossenaarstraat, Mont Saint-Laurent, La Houppe, Kanarieberg, Kruisberg, Hotond, Knokteberg, Oude Kwaremont en tot slot de Kluisberg. Na 182 kilometer komt men een eerste keer aan de finishlijn op de Brugsesteenweg. Daar wacht dan nog een plaatselijke ronde van 15 kilometer met passages in Kortrijk en Harelbeke om zo weer naar Kuurne te draaien. Na 197 kilometer koers kennen we dan de opvolger van Kasper Asgreen. De Deen slaagde er vorig jaar in een solo van zowat 10 kilometer af te werken.

Met het hertekenen van het parcours wilden de organisatoren af van een bijna traditionele massasprint.

Mooi deelnemersveld

Wie zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad de boot miste kan in Kuurne meteen iets rechtzetten. Het deelnemersveld oogt alvast zeer mooi. De organisatoren wisten 17 WorldTeams te strikken. Sommige renners werken met de Omloop en Kuurne een dubbel programma af, terwijl ook veel teams met hun sprinters naar West-Vlaanderen afzakken. Met de deelname van Mathieu van der Poel komt er alvast een topkandidaat voor de eindwinst bij maar de Nederlander zal de zege niet zomaar cadeau krijgen. Ook al is Kuurne-Brussel-Kuurne 'maar' een 1.Pro-koers, hij staat wel zeer mooi op de erelijst.

