Onderzoek of Clubspelers voldoende drinken

Zeker bij warm weer is het nodig om bij het sporten veel te drinken.

UGent-wetenschappers meten op 22 juni onder meer of de spelers van Club Brugge voldoende gehydrateerd aan de training beginnen, en hoeveel vocht ze verliezen tijdens de training.

Meer dan helft drinkt vooraf te weinig

Uit eerder onderzoek van de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de UGent bleek dat meer dan de helft van de sporters onvoldoende gehydrateerd aan de training begint en dat er zeer sterke individuele verschillen bestaan in het zweetgedrag van de spelers. Een hydratatiestrategie op maat van elke speler is dus van essentieel belang om de prestaties op peil te houden tijdens een wedstrijd of training.

Hydratatiemeting in de praktijk

Bij de hydratiemeting meten de wetenschappers of de spelers voldoende gehydrateerd aan de training beginnen en hoeveel vocht ze tijdens het spelen verliezen. Ook de concentratie van elektrolyten in het zweet wordt gemeten. Dat alles gebeurt aan de hand van urinestalen, lichaamsweging voor en na de training, en door zweetstalen te analyseren.