Ontgoocheling na WK zonder Belgische medailles

Julian Alaphilippe heeft zondag op het WK wielrennen in België zijn tweede opeenvolgende wereldtitel op de weg veroverd. Topfavoriet Van Aert kwam pas als elfde over de meet, West-Vlamingen Lampaert en Declercq mogen wel terugblikken op een uitstekende koers.

Na de start onder grote publieke belangstelling op de Grote Markt in Antwerpen zette het peloton koers richting Leuven waar een lokale lus in en rond Leuven met vier hellingen en een Flandrienlus met zes hellingen wachtte. Onderweg moesten de renners 2.562 hoogtemeters overbruggen die verspreid lagen over 42 hellingen.

Dodelijk tempo

De Belgen namen de koers ook meteen in handen met een wel heel erg gretige Remco Evenepoel, die zich op 180 kilometer van de streep al begon te roeren. Het tempo dat de Belgen oplegden, was al meteen dodelijk voor een pak schaduwfavorieten. Ook West-Vlamingen Yves Lampaert en Tim Declercq namen het al fel uitgedunde peloton op sleeptouw. Het ploegbelang ging even opzij, want de drie van Deceuninck-Quick.Step deden voorbeeldig hun werk.

Alaphilippe schudt meermaals aan de boom

Even over halfweg koers reed een groep van elf renners weg. Evenepoel was bij de pinken en sprong mee. Die groep dunde uit, en kreeg nadien het gezelschap van onder meer Julian Alaphilippe, Van Aert, Stuyven en Mathieu van der Poel. Alaphilippe probeerde op de Smeysberg met nog vijftig kilometer te gaan een eerste keer weg te rijden, maar kwam niet ver. Onder impuls van een onvermoeibare Evenepoel hield de kopgroep het tempo hoog. Met de meet in zicht nam de nervositeit toe, en Evenepoel liet zich met nog ruim 25 kilometer te gaan, uitbollen.

Alaphilippe schudde bij het ingaan van de laatste twintig kilometer meermaals aan de boom. Op de Sint-Antoniusberg, vlak voor het ingaan van de slotronde, raakte hij weg. De Fransman gaf geen krimp en trapte stevig door. Alaphilippe liet zich niet meer verrassen en reed solo over de meet. Van Baarle won ruim een halve minuut nadien de sprint om het zilver. Alaphilippe volgt op de erelijst zichzelf op, na zijn triomf vorig jaar in Imola. Wout Van Aert eindigde toen als tweede.

Declercq en Lampaert vervullen hun rol

Uiteindelijk sleurde Declercq zo'n 200 kilometer aan de kop van de koers en zorgde zo dat de Belgische kopman weinig energie moest verspillen. Op zo'n 70 kilometer van de meet zat de job van de Izegemnaar erop en stapte hij uit koers. Yves Lampaert deed ook zijn duid in het zakje. In tegenstelling tot Declercq reed de Ingelmunsternaar de wedstrijd wel uit. Hij finishte uiteindelijk als 61ste, op 7:22 van Alaphilippe.