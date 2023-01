Ontketende Van Aert haalt verschroeiend uit en is klasse apart in het zand van Koksijde

In de Duinencross in Koksijde heeft Wout Van Aert de tegenstand helemaal naar huis gereden. Halfweg de wedstrijd zette hij een verbluffend snelle ronde neer waar niemand een antwoord op had.

Mathieu van der Poel, Laurens Sweeck, allemaal moesten ze nederig het hoofd buigen voor de Koning van het Koksijdse zand. Mathieu van der Poel finisht op anderhalve minuut, Sweeck is derde.

Koksijde valt dit jaar niet meer onder de Wereldbeker, maar werd toegevoegd aan de X2O Badkamers Trofee. Met de wedstrijd in Koksijde is de X2O Badkamers Trofee toe aan zijn vijfde manche. De voorbije weken zorgden beide van der Poel en Van Aert voor enkele spannende duels. Daarna zien we beide kleppers in principe enkel nog samen in de Wereldbeker in Zonhoven, Benidorm en op het WK in Hoogerheide, al kan het zijn dat Van der Poel in de week voor het WK nog een wedstrijd toevoegt aan zijn programma en we alsnog een duel krijgen.