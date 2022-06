Ook Club Brugge begint aan nieuw seizoen

Een aantal nieuwkomers voor de debuterende coach Carl Hoefkens, zoals de Nederlander Bjorn Meijer en de Spanjaard Ferran Jutgla die overkomt van Barcelona. Elf internationals ontbreken nog, de meesten sluiten aan op stage in Wageningen, in Nederland.

De eerste match is op 17 juli, de Supercup tegen Gent. Op 22 juli begint de nieuwe competitie.

Rolling into the new season. pic.twitter.com/Dz8jYCip1g

— Club Brugge KV (@ClubBrugge) June 20, 2022