Ook dit jaar geen Leiedal Koerse

Leiedal Koerse, voorzien op zondag 2 mei, zal ook dit jaar niet doorgaan. De organisatoren van het criterium in het West-Vlaamse Bavikhove gooien vanwege de coronacrisis de handdoek in de ring en focussen meteen op zondag 1 mei 2022.

"Een wielerkermis organiseren zonder publiek is als een café open doen zonder bier. Daarom richt het organisatiecomité van Leiedal Koerse resoluut zijn blik op 2022. De timing blijft dezelfde. Het weekend na het klassiek voorjaar pakken we uit met de toppers van volgend seizoen", vertelde PR-verantwoordelijke Carlo Daelman.

Komend jaar wordt er zowel bij de mannen als de vrouw een koers gereden. "De mannen verwennen zoals gebruikelijk het publiek met een spannend criterium, terwijl de vrouwen op tocht zullen gaan doorheen de Vlaamse Ardennen richting Kluisbergen. In die streek liggen tal van pittige hellingen die we willen integreren in het parcours. Wij gaan op die manier onze vrouwenkoers wat meer opwaarderen. De aankomstzone blijft natuurlijk behouden in Bavikhove."

De voorlopig laatste editie van Leiedal Koerse werd in mei 2019 gewonnen door Philippe Gilbert.