Ook kampeerders bij De Tandem in Brugge

In de verwarmde sportzaal logeren momenteel een vijftal ouders. De eerste mama’s en papa’s logeren er al sinds vrijdagmorgen. Maandag start de inschrijvingsperiode en de ouders willen heel graag dat hun kindje naar De Tandam gaat. De school heeft een uniek plekconcept waarbij de kinderen samenkomen in leefgroepen en niet zomaar in klassen.

Volgens het stadsbestuur is het alleen moeilijk om in specifieke scholen een plaatsje te vinden. In stad Brugge is er geen plaatstekort.

Vanaf volgend jaar zullen ouders ook via het internet kunnen in schrijven.