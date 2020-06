Als laatste van de West-Vlaamse eersteklassers is ook KV Oostende weer aan de trainingen begonnen. Met een nieuwe hoofdtrainer, maar ook met amper 11 spelers onder contract.

Om toch een beetje deftig te kunnen trainen heeft Alexander Blessin een aantal spelers opgeroepen, die hun contract niet verlengd zagen, zoals Akpala, Dutoit en Sanneh. Neto, Vargas en Lombaerts bedankten voor de eer. De nieuwe spits Marko Kvasina is er ook nog niet bij, want hij moet nog spelen voor Matterburg. Over de toekomst van Franky Van der Elst, die als assistent-trainer nog een contract van een jaar heeft, wordt vandaag beslist.