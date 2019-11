Ook in Tabor raakt Iserbyt niet voorbij van der Poel

Ondanks zijn eerdere overwinningen in de Wereldbeker, moest Eli Iserbyt het in de vierde manche in Tabor afleggen tegen Mathieu van der Poel na een spannende eindstrijd. Lars Van Der Haar en Michael Vanthourenhout kwamen als derde en vierde over de finishlijn.

en traag gestarte Van der Poel haalde het in een beklijvend duel van Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), die de vorige drie manches in deze Wereldbeker op zijn naam geschreven had en daarmee nog steeds riant leider is. De derde plaats ging in Tsjechië naar Lars van der Haar (Telenet Fidea Lions).

Eerbetoon aan opa

De regerende wereldkampioen boekte zo een vier op vier dit seizoen in het veldrijden, na eerdere zeges in Ruddervoorde, het EK in het Italiaanse Silvelle en de Jaarmarktcross in Niel. Zondag verschijnt hij ongeslagen aan de start voor de DVV Trofee in Hamme. Van der Poel zorgde met de zege ook voor een mooi eerbetoon voor zijn drie dagen geleden overleden grootvader Raymond Poulidor, die dinsdag in Frankrijk begraven wordt.

Iserbyt: "Enkel grote kampioenen kunnen in zo'n omstandigheden rijden én winnen"

"Enkel grote kampioenen kunnen in zo'n omstandigheden rijden en winnen", vertelde Iserbyt in Tabor. "En dat is Mathieu van der Poel toch. Het moet emotioneel niet gemakkelijk zijn om in zo'n periode te crossen. Ik verwacht hem morgen in Hamme opnieuw. Ikzelf blijf door mijn tweede plaats in Tabor mooi aan de leiding staan van het Wereldbekerklassement. Koksijde zal geen klus worden voor mij, want dat parcours ligt me niet zo goed. We zien wel waar ik zal eindigen aan de Kust." Iserbyt moest in Tabor pas in de slotronde passen. "De laatste demarrage van Mathieu van der Poel was net iets te scherp voor mij. Ik moest enkele meters toegeven en dat mag je niet laten gebeuren. Misschien kwam mijn versnelling iets te vroeg in de wedstrijd, maar ik mag toch tevreden zijn met de manier waarop ik deze Wereldbekercross heb aangepakt."

