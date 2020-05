Ook wielerclubs gaan de baan weer op

Maximaal 20 mensen samen, die uiteraard ook voldoende afstand houden. Goed nieuws is dat onder meer voor de vele wielertoeristen, die straks weer samen kunnen fietsen, onder begeleiding van een wegkapitein die alles in goeie banen moet leiden. En ook al is er politiek nog wat discussie of dat wel of niet kan, toch zijn de wielerclubs zich al volop aan het voorbereiden.

Kletse Kieten

Ook wielerclub De Kletse Kieten uit Knokke-Heist mag volgende week weer voluit gaan. En dat was alweer tien weken geleden. Voorzitter Michiel Declerck: "Wij hebben ervoor gekozen om in groepen van 10 te gaan fietsen. En niet in groepen van 20. Het is de bedoeling dat de leden zich de avond op voorhand kunnen registreren voor een rit en dan gaan wij een groep gaan samenstellen per 10."