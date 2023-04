Oostende rechtstreeks naar halve finales play-offs

Oostende sluit de Elite Gold af met 34 punten op de tweede plaats. In de kwartfinales van de nationale play-offs nemen Limburg United en Charleroi het tegen elkaar op. De winnaar van de best of three treft vervolgens Antwerp in een best of five.

Oostende wacht de winnaar op van een kwartfinale tussen Mechelen en Leuven, dat zich van de eerste plaats in de Elite Silver verzekerde door Den Helder met 85-56 te verslaan. Nog in de Elite Silver won Aalst met 104-76 van Amsterdam, Bergen met 82-72 van Feyenoord, Luik met 93-66 van Weert en Brussels met 89-84 van Yoast United. Aalst, Bergen, Luik en Brussels werden tweede, derde, vierde en zesde in de Elite Silver en moeten meteen in de eerste ronde van de BNXT play-offs aan de bak. Daarin treft Aalst Amsterdam, Bergen Den Helder, Luik Weert en Brussels Feyenoord.