Oostende boekt vlotte overwinning tegen Aalst

Oostende was al zeker dat het als leider de Play-Offs mag aanvatten, maar iedere overwinning is welkom. De West-Vlamingen begonnen goed aan de wedstrijd en sloten het eerste kwartier af met een voorsprong van drie punten. Die voorsprong zagen de bezoekers snel verdwijnen, want aan de rust stond het 37-35 voor Aalst. Na de rust vond Oostende het goede ritme. De regerende landskampioen haalde de achterstand op en liep zelfs uit in het derde kwartier. In het laatste kwartier liet BCO het tempo niet zakken en Oostende liep nog verder uit tot 63-79.

Tussenstanden:

Q1: 16-19

Q2: 21-16

Q3: 11-19

Q4: 15-25