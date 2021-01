De Belgische kampioen versloeg het Turkse Darussafaka met 77-67 (rust 43-40). Met 14 punten had shooting guard Loic Schwartz het grootste aandeel in de zege. Oostende was al voor de wedstrijd zeker van de uitschakeling. Met twee zeges en vier nederlagen eindigt de kustploeg op de derde plaats in groep H, na de Spaanse titelverdediger Burgos en het Italiaanse Brindisi.