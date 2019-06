Oostende en Antwerp Giants openen vrijdagavond titelfinale

Morgen staat in de Lotto Arena de eerste wedstrijd in de titelfinale van de Euromillions Basket League op het programma. Antwerp Giants neemt het daarin op tegen Filou Oostende.

De Giants sloten de reguliere competitie als eerste af en versloegen op weg naar de finale Kangoeroes Mechelen en Basic-Fit Brussels. Oostende, nummer twee in de competitie, zette in de play-offs Okapi Aalstar en Limburg United opzij.

De finale is een heruitgave van die van vorig jaar. Toen haalde de kustploeg het met 3-0 en pakte zo een zevende opeenvolgende titel, de negentiende uit de clubgeschiedenis. Antwerp kan na de jaargang 1999-2000 een tweede keer kampioen worden.

De Giants, waar Roel Moors op de trainersbank zit, wonnen in maart al de Beker van België, na een 76-70 zege in de finale tegen het Oostende van Dario Gjergja.

Wie het eerst drie keer wint, is kampioen. Zondagavond staat het tweede finaleduel in de Versluysdome in Oostende geprogrammeerd. Als elke ploeg zijn twee thuismatchen wint, valt de beslissing op 15 juni in de Lotto Arena.