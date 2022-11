Oostende gaat in eigen zaal de boot in tegen Legia Warschau

Oostende heeft dinsdag op de vierde speeldag in groep C van de Champions League basket voor mannenteams zijn derde nederlaag geleden. De Belgische kampioen verloor in eigen zaal van het Poolse Legia Warschau met 66-71.

Het team van coach Dario Gjergja was in het eerste kwart niet bij de les en keek tegen een 16-24 achterstand aan. Halfweg was het 35-44 in het voordeel van de Polen. Zowel het derde (16-14) als het vierde kwart (15-13) draaiden in het voordeel van de kustploeg uit maar dat was onvoldoende om de achterstand ongedaan te maken. Tre'shawn Thurman scoorde bij Oostende twintig punten.

Op de eerste speeldag verloor Oostende in de eigen Versluys Dôme tegen het Turkse Galatasaray (78-92). Nadien volgde een nieuwe nederlaag bij het Israëlische Hapoel Holon (88-83). Op speeldag drie veroverde de Belgische kampioen bij Legia Warschau (59-68) zijn eerste volle buit.

Galatasaray en Holon bekampen elkaar morgenop de vierde speeldag. In de stand telt Oostende net als Warschau en Galatasaray (wedstrijd minder) vijf punten. Holon (wedstrijd minder) telt zes eenheden. Op de vijfde speeldag, op dinsdag 6 december, maakt Oostende de trip naar Galatasaray.

De acht groepswinnaars plaatsen zich meteen voor de tweede ronde. Alle tweedes en derdes spelen in barragematchen om de overblijvende plaatsen in de tweede ronde. In die tweede ronde zullen de 16 overblijvende clubs in vier groepen van vier opgedeeld worden. De eerste twee van die groepen plaatsen zich voor de kwartfinales. De winnaars daarvan plaatsen zich voor de Final Four en zullen uitmaken wie de opvolger wordt van titelverdediger Tenerife.