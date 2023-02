Oostende gaat onderuit tegen Genk, Cercle pakt punt in Eupen

Genk nam tegen Oostende van bij het begin het heft in handen. Rechtsachter Daniel Munoz kon al na negen minuten een hoekschop aan de tweede paal binnentikken, zijn zevende van het seizoen. Oostende voetbalde bij momenten goed mee, maar het was Genk dat vier minuten voor rust op een dubbele voorsprong kwam. Ally Samatta, die vroeg de geblesseerde Arokodare was komen aflossen, schoof binnen. Na rust leek Bilal El Khannous zijn eerste profgoal te maken, maar op aangeven van de VAR werd het doelpunt vanwege voorafgaand buitenspel afgekeurd. Joseph Paintsil zorgde diep in de tweede helft toch nog voor de 3-0. Een zieltogend Oostende lag in de touwen. De Kustboys blijven voorlaatste in de tussenstand.

STRIJDVAARDIG EUPEN

Eupen en Cercle Brugge begonnen zonder voorbehoud aan hun partij aan de Kehrweg. De Panda's klommen na tien minuten op voorsprong na een rake elfmeter van specialist Stef Peeters. Cercle had meteen een reactie in huis. Abu Francis vlamde drie minuten later met een heerlijk afstandschot de 1-1 op het bord. Brandon Baiye was duidelijk gefrustreerd door die snelle gelijkmaker en maaide doelpuntenmaker Francis onderuit. Hij mocht met rechtstreeks rood inrukken. Eupen bleef echter goed meespelen. Op het halfuur rondde Konan N'Dri een snelle tegenval goed af, 2-1. Cercle sloeg nog voor rust terug dankzij Ayase Ueda. De Japanner kopte de bal via de paal voorbij Eupen-doelman Moser, 2-2. Dat is meteen ook de eindstand. Eupen blijft als vijftiende net boven de degradatiestreep, Cercle verspeelt als achtste kostbare punten in de strijd voor de Europe play-offs.