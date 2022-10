Oostende geeft in slotkwart zege weg bij Hapoel Holon

Oostende heeft dinsdag ook zijn wedstrijd van de tweede speeldag in groep C van de Champions League basket voor mannenteams verloren. De kustploeg ging op verplaatsing bij het Israëlische Hapoel Holon met 88-83 de boot in.

Het team van coach Dario Gjergja nam de beste start en ging het eerste kwart (20-24) aan de leiding, maar Hapoel Holon herstelde het evenwicht zodat het bij de rust 40-40 was. Na een sterk derde kwart (21-27) leek Oostende het te gaan halen, maar in het slotkwart (27-16) draaide de thuisploeg de rollen helemaal om. Breein Tyreewas bij Oostende goed voor 26 punten, Tre'shawn Thurman nam er 22 voor zijn rekening.

Nog in groep C versloeg op de tweede speeldag het Turkse Galatasaray de Polen van Legia Warschau met 86-71. Op de eerste speeldag verloor de Belgische kampioen in de eigen Versluys Dôme tegen Galatasaray met 78-92. Met twee punten staat Oostende momenteel op de derde plaats in de groep. Op de derde speeldag, op woensdag 26 oktober, trekt Oostende naar Legia Warschau.

De acht groepswinnaars plaatsen zich meteen voor de tweede ronde. Alle tweedes en derdes spelen in barragematchen om de overblijvende plaatsen in de tweede ronde. In die tweede ronde zullen de 16 overblijvende clubs in vier groepen van vier opgedeeld worden. De eerste twee van die groepen plaatsen zich voor de kwartfinales. De winnaars daarvan plaatsen zich voor de Final Four en zullen uitmaken wie de opvolger wordt van titelverdediger Tenerife.