Oostende haalt Kroatische verdediger binnen

KV Oostende versterkt zijn verdediging met de Kroaat Matej Rodin. Hij komt over van de Poolse eersteklasser Cracovia en ondertekent bij de nummer 15 uit de Jupiler Pro League een contract tot en met 2026.

De 26-jarige Rodin, een centrale verdediger van 1m94, speelde sinds september 2020 voor Cracovia. Daarvoor voetbalde hij in Kroatië en Bosnië en in de tweede helft van 2019 ook even bij Perugia (Italiaanse voetbalclub, red.), al haalde hij er nooit de A-ploeg.

"Absolute sterkhouder"

"Achterin misten we nog een profiel zoals dat van Matej", zegt Gauthier Ganaye, CEO van KV Oostende. "Iemand die de nodige ervaring, gestalte en leiderschap met zich meebrengt. Hij was de afgelopen 2,5 jaar een absolute sterkhouder bij zijn Poolse club en ik ben ervan overtuigd dat hij dit ook hier kan worden."