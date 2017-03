KV Oostende was al zeker van deelname aan Play-Off I. De kustploeg speelde op de slotspeeldag 2-2 gelijk op bezoek bij Standard.

Oostende gaf tegen Standard een 0-2-voorsprong uit handen. Bossaerts (13') en Akpala (47') hadden voor die voorsprong gezorgd. Maar twee doelpunten van Belfodil zorgden ervoor dat KVO uiteindelijk genoegen moest nemen met een puntje.

Door het gelijkspel begint Oostende als vijfde aan Play-Off I met evenveel punten als AA Gent. Gent veroverde in een onderling duel met KV Mechelen in extremis nog een plaatsje in Play-Off I. Gent-Mechelen eindigde op 3-0.