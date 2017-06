Oostende wordt door de KBWB voorgedragen als de kandidaat-gaststad voor het WK Veldrijden in 2021 of 2022.

Burgemeester Johan Vande Lanotte reageert enthousiast: ‘We zijn enorm fier dat we als Stad aan Zee door de KBWB voorgedragen worden als Belgische kandidaat om het WK Veldrijden in 2021 of 2022 te organiseren. Samen met organisator Veld- en Wegritcomité Hooglede Gits vzw hebben we met het BK Veldrijden 2017 reeds bewezen dat we voor een mooi, uniek parcours en gesmeerd verloop van de wedstrijden kunnen zorgen. Onze ambities reiken absoluut verder.’