Oostende laat weinig heel van Aalstar

Oostende sloot de reguliere competitie als eerste af. Aalstar eindigde als vierde. Dat was er vrijdag ook aan te merken. Oostende speelde als een indrukwekkend collectief en trok de match dan ook vrij gemakkelijk naar zich toe.Topschutter bij Oostende was Jekiri Tonye . Hij was goed voor tien punten en vooral twaalf rebounds. Bij Aalst was Vernon Taylor topschutter met elf punten.

Zevende titel op rij?

De volgende wedstrijden zijn op zondag 3 juni en indien nodig op dinsdag 5 juni. Oostende haalde de afgelopen zes seizoenen al de Belgische titel binnen. In de andere halve finale treffen Antwerp Giants en Charleroi mekaar. Ze spelen op zaterdag 2 juni, maandag 4 juni en indien nodig op woensdag 6 juni.

Volg BC Oostende tegen Aalst

Bij Focus en WTV hoef je niets te missen van deze halve finales van de play-offs. Je kan zondagmiddag vanaf 15 uur de wedstrijd volgen via een livestream op onze website, weliswaar met tien minuten vertraging.