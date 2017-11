Oostende lijdt nipte nederlaag in Nanterre

De Belgische kampioen stond bij de rust nog 34-41 voor, maar verloor uiteindelijk met het kleinste verschil: 75-74. De 22 punten en acht rebounds van uitblinker Mike Myers bleken net onvoldoende.

Het was de derde nederlaag op rij voor Oostende, dat op de openingsspeeldag wel nog won in Bonn (66-74). Daarna bleken Avellino (66-57) en Besiktas (49-77) te sterk. Volgende week dinsdag ontvangt Oostende het Poolse Zielona Gora. Oostende deelt de laatste plaats in de groep met Bonn. De eerste vier van elke groep plaatsen zich voor de kwartfinales. De nummers vijf en zes gaan door in de play-offs van de Europe Cup.