Een week na hun spannende confrontatie in de bekerfinale (65-64 zege voor Oostende) moesten beide ploegen elkaar zondag opnieuw bekampen aan zee. Die partij gaat echter niet door, zo bevestigde de liga zaterdag. Enkele spelers van Mechelen testten positief op COVID-19.

In de tussenstand is Oostende derde met tien zeges en drie nederlagen. Vrijdag werd nog met 77-72 verloren in Leuven. Mechelen is vijfde met zeven overwinningen en zes verliespartijen.