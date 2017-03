Oostende na verlenging naar halve finales

De Belgische kampioen versloeg het Russische Enisey Krasnoyarsk na een verlenging met 95-79. Bij de rust stond de kustploeg 51-36 voor, na de reguliere speeltijd was het 84-72. Dat was vorige week ook exact de uitslag van de heenwedstrijd in Siberië, zodat een verlenging uitsluitsel moest bieden. Oostende trok daarin met 11-7 aan het langste eind.

Corey Walden was met 25 punten de topscorer van de partij. Dusan Djordjevic (16), Jean-Marc Mwema (14) en Rasko Katic (12) leverden eveneens een aardige bijdrage aan de overwinning.

In de halve finales neemt Oostende het op tegen de winnaar van het duel tussen het Franse Elan Chalon en het Kroatische Cibona Zagreb. De Kroaten wonnen de heenwedstrijd met 87-85, de terugwedstrijd wordt volgende week pas gespeeld. Oostende speelt in zijn halve finale woensdag 29 maart eerst thuis en gaat op 5 april op verplaatsing.