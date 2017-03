Oostende neemt afstand

BC Oostende won het belangrijke duel tussen de eerste twee teams in de stand met 72-64. De thuisploeg kwam pas na enkele minuten op stoom en kon een kleine voorsprong opbouwen in het eerste quarter. Het zag er naar uit dat Oostende die voorsprong ging uitbouwen, maar op slag van rust kwamen de Giants weer tot op vier punten. In het derde quarter stelde de bekerwinnaar orde op zaken. Oostende ging met vijftien punten voorsprong het laatste quarter in. De West-Vlamingen kregen het nog even moeilijk in het laatste quarter, maar ze hielden hun voorsprong vast tot het einde.

Dankzij deze overwinning neemt Oostende afstand van Antwerp en Brussels. BCO kan zich nu rustig voorbereiden voor hun halve finale in de Europe Cup tegen Élan Chalon. Antwerp blijft tweede in het klassement.

Score: 72-64 (rust: 34-30)

Quarters: 18-16, 16-14, 25-14, 13-20