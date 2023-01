Oostende ondanks nederlaag in Charleroi naar finale

Dankzij de bonus van zestien punten kon Oostende rustig controleren. Na het eerste kwart was het 25-23, bij de rust 38-35. Na de pauze schakelde Charleroi een versnelling hoger. Jhivvan Jackson, met 30 punten topscorer van de partij, zorgde ervoor dat Charleroi met negentien punten voorsprong (68-49) het slotkwart in kon. In de slotfase redde Pierre-Antoine Gillet (16 ptn) de meubelen voor Oostende.

In de ander halve finale speelden Luik en Antwerp hun vrijdag uitgestelde heenwedstrijd. De Luikenaars wonnen met 72-59 (rust 34-26), met dank aan Angel Rodriguez (19 ptn, 6 assists). De terugwedstrijd wordt woensdag gespeeld

De finale vindt zondag 12 maart in Vorst Nationaal plaats.