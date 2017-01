Oostende opent 2017 met overwinning

De eerste helft was flauw met weinig doelgevaar. Marusic knalde de bal nipt naast voor Oostende en Waasland-Beveren trof de paal via Seck. Net voor de rust kreeg Oostende een doelpunt cadeau. Drie verdedigers van Waasland-Beveren hinderden elkaar in de lucht waardoor de bal in de voeten van Dimata terecht kwam. De Congolees schoof de bal makkelijk binnen, 0-1 bij de rust. Na de rust waren de West-Vlamingen beter, maar het ‘weireldploegsje’ van Marc Coucke kon het overwicht niet omzetten in doelpunten. Twee minuten voor tijd was het opnieuw Dimata die opnieuw alleen op doelman Köteles af kon gaan, maar deze keer schoot hij de bal over het doel. Een zwakke wedstrijd die verdiend werd gewonnen door Oostende.

Dankzij deze overwinning blijft Oostende op de vierde plaats.