Oostende is opnieuw kampioen

Na een hardbevochten wedstrijd, de vierde op rij, trok Oostende het laken naar zich toe in deze play-offfinale. De Antwerpse defensie was moeilijk te ontregelen, en de Giants konden door hun fysieke kracht telkens weer terugvechten, maar uiteindelijk wonnen de Oostendse schutters het pleit.

Blitzstart van Oostende

In tegenstelling tot de vorige wedstrijden kwam BCO nu wel aanvallend stevig uit de hoek. Na een vroege 10-2 zorgde Paris Lee voor een Antwerpse terugkeer bij 10-7, maar een paar bommen van o.a. Mwema liet Oostende 11 punten uitlopen bij 18-7. Moors vluchtte in een time-out, maar na het eerste kwart leidde Oostende nog steeds met 24-13, dankzij een ultieme driepunter van Djurisic.

Fysieke Giants slaan terug

De pret kon niet op in de Versluysarena toen BCO na een minuut in het tweede kwart 30-13 voorkwam. Maar dat bleef niet duren, want de Oostende kanonnen zwegen opeens, en een fysiek sterk Antwerp maakte brandhout van de thuisverdediging. Bako deed wat hij wou, en ook Tate deed zijn duit in het zakje;, 36-31. Een driepunter on the buzzer van Lee maakte duidelijk dat deze finale nog lang niet voorbij is, 39-34 bij de rust.





Bommen redden Oostende

De Oostendse aanval had het niet onder de markt in het tweede kwart, maar na de rust namen sluipschutters Mwema (6 op 9) en Angola de ploeg op sleeptouw. Voeg daar nog en schitterende drive van, Djurisic bij, en je hebt een tienpountenkloof na het derde kwart, 54-44.

De Giants hingen in de touwen, en zagen Oostende uitlopen tot 60-48. Het feest in de Versluysarena werd al in ingezet.

Zij zijn al klaar een feestje... het vel van de beer.... @FILOU_Oostende @FocusWTV pic.twitter.com/Fh4YXag9rp — Jeroen Sap (@JeroenSap) June 13, 2019

Het sierde de Giants dat ze nooit opgaven in de ze finale, zelfs niet toen ze elf punten achterstonden in het vierde kwart, door bommen van Mwema en Angola. In de laatste minuut kwamen ze nog terug tot op vijf punten, maar Oostende zette zijn vrijworpen voldoende om en zag de zege niet meer in gevaar komen. Uiteindelijk werd het 69-62.