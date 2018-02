Oostende organiseert WK veldrijden in 2021

Oostende mag in 2021 het wereldkampioenschap veldrijden organiseren. Dat heeft de UCI vanavond bekendgemaakt in Valkenburg, waar dit weekend het wereldkampioenschap wordt gereden.

Op 30 en 31 januari 2021 zal Oostende het wereldkampioenschap veldrijden organiseren. Dat besliste de UCI vrijdagavond in Valkenburg. Oostende lag in de schaal met Las Vegas.

Vooraleer het WK plaatsvindt in Oostende zal de stad eerst een wereldbekermanche organiseren zonder brug over de Koningin Astridlaan, omdat de organisatie dat noodscenario zou kunnen gebruiken mocht er stormweer zijn op 30 en 31 januari 2021. In 2017 organiseerde Oostende al het Belgisch kampioenschap.