Oostende pakt scalp van Limburg United

Landskampioen Oostende heeft een 75-82 overwinning behaald bij Limburg United in de BNXT League basketbal.

Limburg United, dat nog één zege nodig had om zeker te zijn van deelname aan de Elite Gold (top vijf), keek bij de rust tegen een 34-41 achterstand aan. In het derde kwart had de thuisploeg een voorsprong beet, maar Oostende ging uiteindelijk met de zege aan de haal.

Bij de kustploeg blonk Vrenz Bleijenbergh uit met 21 punten. Met Brussels-Luik stond er een duel tussen de laatste en de voorlaatste in de stand op het programma. De thuisploeg haalde het met 82-77. Brussels leidde bij de rust met 53-45. Daniel Laster gooide 23 punten door de korf. Met 11 zeges en vier nederlagen komt Oostende aan de leiding met 26 punten.

Limburg United is vierde met 25 punten. Brussels, dat zijn derde zege van het seizoen boekte, is nog steeds tiende en laatste met 19 punten. Luik, dat eveneens 19 punten telt maar een match minder gespeeld heeft, is voorlaatste.