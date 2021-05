Oostende sluit reguliere competitie als eerste af na vlotte zege tegen Limburg United

Oostende kon tegen de Limburgers rekenen op de zestien punten van Olivier Troisfontaines en ook Dusan Djordjevic (14 ptn) was goed bij schot. Voor de bezoekers volstonden de 23 punten van Yannick Desiron niet. Bergen had het tegen Aalst niet onder de markt maar trok toch aan het langste eind. Skylar Spencer en Jabril Durham lieten zich opmerken met elk veertien punten.

In de andere wedstrijden hield Leuven de punten thuis tegen Charleroi (90-83). Mechelen legde Brussels met ruime 109-82 over de knie en Antwerp veroverde de volle buit in Luik (74-89).

In de stand tellen Oostende en Bergen elk 21 zeges tegen vijf nederlagen, maar de West-Vlamingen hebben een beter doelpuntensaldo en blijven de Henegouwers dus voor. Antwerp (17-9) volgt als derde, voor Aalst (16-10), Limburg United (14-12) en Leuven (12-14). Mechelen (10-16), Charleroi (9-17), Luik (6-20) en Brussels (4-22) sluiten de rij.