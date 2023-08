Oostende start competitie met nipte nederlaag tegen Lommel

KV Oostende, vorig seizoen gedegradeerd uit de hoogste voetbalklasse, heeft zondag zijn eerste wedstrijd in de Challenger Pro League met 0-1 verloren tegen Lommel SK. De achttienjarige Hongaar Zalan Vancsa besliste de wedstrijd in het slot met een knappe uithaal.

Aan de rust hielden beide ploegen elkaar in evenwicht na een eerste helft zonder veel kansen. KVO-doelman Liam Bossin voorkwam met een knappe redding dat de kustploeg met een achterstand ging rusten. Ook in de tweede helft hield Bossin Oostende een paar keer overeind. Hoewel de twee teams de druk opvoerden, leek de wedstrijd zonder doelpunten te gaan eindigen. Toch trokken de Limburgers de wedstrijd nog naar zich toe. Vancsa haalde in minuut 90 uit op een afvallende bal na een vrije trap. Zijn schot verdween achter de KVO-doelman in de winkelhaak.

Sebastien Dewaele zingt het seizoen van KVO op gang