Oostende te sterk voor Brussels

Op de derde speeldag in de hoogste nationale basketbalafdeling heeft landskampioen Oostende vrijdag met 89-70 gewonnen van Brussels.

Na het eerste kwart stond de kustploeg al veertien punten voor (27-13), bij de rust was het verschil tot 51-27 opgelopen. Ook het derde kwart was voor Oostende (22-18), in het slotkwart (16-25) mocht Brussels wat van de achterstand afsnoepen.

Met 16 punten was Mario Nakic de topscorer van de partij en ook Amar Sylla (12 ptn, 6 rbds), Thomas Welsh (8 ptn, 6 rbds) en Olivier Troisfontaine (8 ptn, 6 rbds) hadden een stevig aandeel in de zege. Bij Brussels blonk Benjamin Raymond (15 ptn, 7 rbds) uit.

Tweede wedstrijd

Het was voor Oostende de tweede wedstrijd van het seizoen. Op de openingsspeeldag versloeg het Charleroi met 94-79. Brussels leed al zijn derde nederlaag, eerder bleken Antwerp en Charleroi te sterk.

Zaterdag staat er met Bergen-Limburg United nog een wedstrijd van de derde speeldag op het programma. Zondag worden al twee wedstrijden van de vierde speeldag gespeeld: Brussels-Mechelen en Antwerp-Charleroi.