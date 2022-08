Oostende troeft Charleroi af, Kortrijk en STVV blijven steken op doelpuntloos gelijkspel

Oostende schuift op naar een voorlopige vierde plaats in het algemene klassement met 6 op 9, terwijl de Carolo's pas elfde staan met 3 punten. Kortrijk vat post op de achtste stek met 4 eenheden en STVV is na drie opeenvolgende gelijke spelen veertiende. De Kustboys kwamen net voor het halfuur tegen de gang van het spel in op voorsprong op Mambourg. Robbie D'Haese vloerde Herve Koffi met een overhoekse knal.

Na ruim 10 minuten werd de openingsgoal van Joris Kayembe namens de Zebra's afgekeurd. Ken Nkuba, die een panklare assist van Kayembe maar binnen te tikken had, hing de bordjes opnieuw in evenwicht in het Zwarte Land. Oostende klom een tweede maal op voorsprong toen Nick Batzner met een hobbelend schot kon afwerken. Een driedubbele wissel van Edward Still in het slotkwartier bracht geen zoden meer aan de dijk, integendeel: wisselspeler Kevin Ndicka legde diep in de toegevoegde tijd de eindscore vast.

In het Guldensporenstadion stond de brilscore na 90 minuten nog op het bord in de confrontatie tussen de Kerels en de Kanaries. Waar de Kortrijkzanen in de eerste helft dominanter waren, hadden de Truienaars na de pauze meer overwicht. Franck Boya zag de 0-1 in de 81e minuut uiteenspatten op de paal. Eerder op de dag triomfeerde een dartel Racing Genk met 4-2 tegen een efficiënt Eupen.