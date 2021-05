KV Mechelen heeft woensdagavond op de vijfde speeldag in de Europe Play-off op bezoek bij KV Oostende een 2-0 achterstand nog omgetoverd in een 2-2 gelijkspel.

KV Mechelen krabbelde na de pauze vanuit een bijna verloren positie terug in de Diaz Arena. De thuisploeg was in het begin van de eerste helft immers op een dubbele voorsprong geklommen na twee treffers van Fashion Sakala (5. en 20.). Na rust maakte Ferdy Druijf (47.) er meteen 1-2 van, Sheldon Bateau lukte net voorbij het uur de gelijkmaker. In het slot liep belofteninternational Aster Vranckx nog tegen een tweede gele kaart aan, waardoor Malinwa meer dan tien minuten met een man minder voort moest. Voor Vranckx is het zo een afscheid in mineur van de Belgische competitie, de belofteninternational verkast komende zomer naar Wolfsburg.

Mechelen had vooraf gehoopt op een zege, maar sleepte uiteindelijk na de vroege achterstand nog een gouden punt uit de brand. Met 35 punten blijven ze immers al zeker leider. Oostende is uitgeschakeld voor Europees voetbal. Meer nog, AA Gent moet woensdag minstens een punt pakken tegen Standard, anders is het Europese ticket voor de Mechelaars, die een voorsprong hebben van drie punten, maar in het voordeel zijn dankzij de halvering van de punten. Op de slotspeeldag zakt Gent bovendien nog af naar Mechelen, dat dus alles in eigen handen heeft.